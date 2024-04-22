Врач Шабалина объяснила, как подготовить иммунитет для профилактики аллергии

По прогнозам ученых, к середине века половина населения планеты будет страдать от аллергии.

Врач иммунолог-аллерголог Оксана Шабалина отметила повышение числа аллергиков, но не выразила уверенности в прогнозируемом показателе в 50%. По ее словам, наиболее вероятный вариант — 30-40%.

Также специалист рассказала о теории возникновения патологических реакций организма. Так, люди раньше при рождении сразу же контактировали с различными микроорганизмами и аллергенами, а также с грязью, а современный человек рождается вне подобной натуральной среды. Как раз поэтому иммунитет стал слишком чувствительным.

В результате этой теории ученые стали давать совет соприкасаться с грязью, отметила врач. Однако, подчеркнула доктор, такая рекомендация не предотвратит и не вылечит аллергию.

«Нужно разумно и в маленьких дозах тренировать иммунитет, а не сразу давать ему большую нагрузку, добившись срыва иммунной системы. Подход должен быть очень разумным», — цитирует Шабалину телекомпания «360».

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