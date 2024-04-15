Иммунолог Болибок рассказал, как аллергикам преодолеть сезон цветения

Сезон цветения уже начался, а вместе с ним и сезон аллергии. Способов лечения и профилактики много.

По словам врача-иммунолога, аллерголога Владимира Болибока, борьба с аллергией проводится в трех направлениях. Первое ― избегание контакта с аллергеном, в этом полезна медицинская маска. Помимо этого, помогает удаление от места распространения аллергенов, можно отправиться в путешествие. Также специалист посоветовал защитить жилище от попадания аллергенов.

«Специалисты советуют спанбонд — белый нетканый материал из магазинов для садоводов. Нужно завесить им окна в один-два слоя», ― отметил он.

Второй метод борьбы ― прием антигистаминных препаратов, рассказал иммунолог. По словам врача, в аптеках много разнообразных противоаллергических препаратов, однако все они предусмотрены для симптоматического лечения.

«Лекарства снимут симптомы, но аллергию не вылечат, и в следующем сезоне станет только хуже», ― объяснил доктор.

Аллергоспецифическая иммунотерапия ― третий способ. Аллерголог отметил непопулярность метода из-за заблуждения о том, что нужно делать уколы.

«Хотя мы уже лет 20 уколы не делаем, давным-давно вакцины таблетированы или выпускаются в форме капель под язык. Лечение проходит в домашних условиях, комфортно», ― цитирует Болибока телеканал «360».

Читайте также: пять цветов, которые нельзя дарить аллергикам.