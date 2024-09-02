Врач Серова рассказала о неочевидных симптомах аритмии и опасности этой болезни

Аритмия — серьезное заболевание, выживаемость от его последствий на 7% ниже, чем от онкологии. Потому игнорировать его симптомы нельзя, рассказала кардиолог, врач-аритмолог Мария Серова.

По ее словам, есть некоторые неочевидные симптомы этой болезни, на которые стоит обратить внимание.

«Нерегулярный ритм сердца, учащённое или замедленное сердцебиение, перебои в работе сердца, общая слабость, снижение переносимости нагрузки и работоспособности — все это может восприниматься как незначительные проявления, особенно у молодежи», — рассказала эксперт.

Серова отметила, что особенно опасной формой является фибрилляция предсердий — она в 5 раз увеличивает риск инсульта, в 3 раза — сердечной недостаточности, в 2-3 раза — общую смертность. Кардиолог рекомендовала при малейшем подозрении на аритмию обратиться к врачу.

«По различным данным, до 50-87% пациентов на момент начала заболевания не испытывают симптомы, поэтому регулярные медицинские осмотры и мониторинг сердечного ритма помогут выявить аритмию на ранних стадиях. Помогут также и гаджеты: нередко бывают ситуации, когда люди выявили у себя аритмию с помощью умных часов или устройств для самостоятельной регистрации ЭКГ. Мы проверяем эти данные уже с помощью различных исследований и назначаем лечение», — объяснила она.

Для лечения самого опасного вида аритмии — фибрилляции предсердий — чаще всего проводят радиочастотную абляцию, добавила специалист в беседе с RT.

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