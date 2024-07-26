Нутрициолог Белоусова рассказала, с какими продуктами нельзя есть виноград

Есть мнение, что виноград нельзя есть вместе с дыней и огурцами. По мнению врача-диетолога, нутрициолога Анны Белоусовой, опасности в таком «миксе» нет, а миф связан с модой на раздельное питание.

«Некоторые диетологи вообще не рекомендуют сочетать дыню с чем-либо. На самом деле это неправильно. Мы знаем, что во многих культурах дыня прекрасно сочетается с разными продуктами. В том же Узбекистане на десерт обязательно дыню и виноград вместе подают на стол. И с огурцами сочетать можно, потому что нет критичных точек пересечения, как с молочкой», — сказала Белоусова.

Нутрициолог рекомендовала не есть виноград вместе с молочными и кисломолочными продуктами.

«В винограде много сахаров и клетчатки, а молочка с большинством фруктов не сочетается критично. У человека с нелуженым [то есть слабым — ред.] желудком от такого сочетания продуктов будет понос. Людям, которые куда-то собираются идти, предварительно таких сочетаний лучше не употреблять», — предупредила Анна Белоусова.

Исключение из молочных продуктов — сыр. С ним можно есть и виноград, и орехи, добавила врач в интервью радио Sputnik.

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