Диетолог Гинзбург рассказал, в чем польза и вред маслин и оливок

Оливки и маслины — это один и тот же продукт, но разной степени созревания, а соответственно, цвета и вкуса. Плоды почти никак не отличаются по составу: в них масса витаминов, микро- и макроэлементов, природных антиоксидантов.

Об их свойствах рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

«Полезным свойством является наличие в оливках масла, которое очень ценится в средиземноморской и французской кухне. Это масло обладает рядом оздоровительных свойств. Если мы в умеренных количествах употребляем такое масло, богатое омега-9 ненасыщенными жирными кислотами, у нас снижаются риски воспалений, риски развития сосудистых заболеваний», — объяснил он.

Диетолог добавил, что маслины и оливки едят лишь в соленом или маринованном виде. И из-за высокого содержания соли их чрезмерное употребление может негативно сказаться на здоровье.

«Идет негативное воздействие на сосудистую стенку, соль способствует развитию гипертонии. Есть исследования, показывающие, что избыток соли в питании «убивает» примерно так же быстро, как и избыток сахара», — предупредил Гинзбург.

Чтобы оливки и маслины принесли человеку пользу, есть их стоит только после основного приема пищи. При этом тем, у кого есть гипертония или ожирение, можно не более 2-3 плодов в сутки, уточнил врач.

«Если человек молодой, спортивный, много двигается, с нормальным давлением, иногда можно и согрешить, съесть побольше», — сказал специалист в интервью радио Sputnik.

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