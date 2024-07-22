Малоземов рассказал, чем опасно частое употребление вяленой и копченой рыбы

Вяленая и копченая рыба — популярное в России блюдо, но не самое полезное из-за содержания в нем большого количества соли — ее в продукте больше 10%. Об этом рассказал автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов.

«Если считать по массе, это означает, что вы получите суточный максимум соли, съев пару небольших рыбок, каких-нибудь вобл. А если мы регулярно этот максимум превышаем, то серьезно увеличиваем риск гипертонии», — объяснил он.

Малоземов добавил, что если у человека часто повышено давление, сосуды становятся менее эластичными, а это может привести к инсульту.

Особенно вредна для человека вяленая или копченая рыба в сочетании с пивом, так как в организм кроме большого количества соли попадает и большое количество жидкости.

«Соль заставляет эту жидкость усиленно циркулировать в кровяном русле, то есть эффект повышения давления оказывается двойным. Если какой-нибудь грузный краснолицый мужчина регулярно это практикует, то он своими руками приближает инсульт», — предупредил эксперт.

Чтобы не навредить здоровью, сильно копченую или вяленую рыбу можно вымочить, как это делают с селедкой.

«Еще есть штука, которая может несколько уменьшить вред от соли — это добавление большого количества овощей на тот же самый праздничный стол, особенно содержащих калий. Например, если вы едите картошку в мундире, то вы получаете достаточно большую порцию калия, и лишняя соль, которая поступит с вяленой или копченой рыбой, будет несколько нейтрализована, потому что калий выступает своего рода антидотом к излишнему натрию из соли», — пояснил Малоземов.

Здоровым людям (то есть тем, у кого все в порядке с давлением) копченую и вяленую рыбу можно есть не чаще двух раз в неделю и в небольших количествах, приводит слова специалиста радио Sputnik.

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