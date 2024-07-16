Блогер Ярцева назвала четыре полезных способа консервирования ягод и фруктов

Чтобы запастись на зиму ягодами и фруктами, не обязательно закатывать по банкам варенья и компоты. Сохранить пользу и вкус плодов можно еще четырьмя способами, рассказала кулинарный блогер, технолог общественного питания Елена Ярцева.

Первый способ: сухое варенье

По словам блогера, сухое варенье — это цукаты, которые можно приготовить даже из овощей, например, из свеклы.

«Кусочки плодов варятся в несколько этапов в сахарном сиропе для того, чтобы они напитались им, но при этом фрукт, овощ или ягода не разварились бы. Доводим до кипения, снимаем с огня и полностью остужаем. И так делаем три раза. Потом откидываем на сито и высушиваем либо в духовке, либо в дегидраторе», — поделилась Елена.

Второй способ: пастила

Плюс пастилы в том, что ее можно готовить без добавления сахара, но при этом она получается сладкой. Этот десерт подойдет тем, кто хочет убрать из рациона сладости.

«Пастилу мы готовим из сырых яблок и других фруктов, из ягод. Сначала измельчаем и высушиваем их в сушилке — получается сладкий и полезный продукт без сахара. Чтобы сбалансировать вкус, сделать его кисло-сладким, можно взять натуральные подсластители, например, финиковый сироп, мед, бананы. При этом мы избегаем процесса долгой варки, сушим при низких температурах, сохраняя витамины, энзимы и микроэлементы», — объяснила кулинарный блогер.

Третий способ: сухой мармелад

Сухой мармелад также называют «смоква». Этот десерт готовили еще на Руси.

«Ягоды или фрукты варили с сахаром. Потом готовая масса измельчалась, протиралась и сушилась в остывающей печи — так было раньше. Сейчас можно сушить в дегидраторе», — рассказала Ярцева.

Четвертый способ: заморозка

Самый простой способ заготовить фрукты и ягоды, сохранив их пользу и вкус, — заморозка. Отправить плоды в морозилку можно как в мелконарезанном виде, так и приготовив из них пюре.

«Делаем ягодные пюре и замораживаем. Потом в любой момент можно достать и использовать, например, в качестве добавки к блинчикам, сырникам и так далее», — добавила блогер в интервью радио Sputnik.

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