Врач Сергей Лагода: для инвалидов физическая активность жизненно необходима

На Кубани завершается Неделя популяризации физической активности среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Акция приурочена к Международному дню инвалида, который отмечается 3 декабря.

В регионе прошли мастер-классы и лекции, на которых рассказали, какую нагрузку следует выбирать людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Для этой категории граждан физическая активность является жизненно необходимой. Это самый эффективный метод одновременно физической, социальной и психологической адаптации», — сказал заведующий отделением восстановительного лечения № 1 ККБ № 2 Сергей Лагода.

Специалисты рекомендуют регулярно заниматься физкультурой, уделять этому не менее 50 минут в неделю и выбирать анаэробные тренировки высокой и средней интенсивности. Они не только укрепляют мышцы, но и делают организм более выносливым.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае проходит неделя здоровья для людей с инвалидностью.