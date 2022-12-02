Врач Сергей Лагода: для инвалидов физическая активность жизненно необходима
На Кубани завершается Неделя популяризации физической активности среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Акция приурочена к Международному дню инвалида, который отмечается 3 декабря.
В регионе прошли мастер-классы и лекции, на которых рассказали, какую нагрузку следует выбирать людям с ограниченными возможностями здоровья.
«Для этой категории граждан физическая активность является жизненно необходимой. Это самый эффективный метод одновременно физической, социальной и психологической адаптации», — сказал заведующий отделением восстановительного лечения № 1 ККБ № 2 Сергей Лагода.
Специалисты рекомендуют регулярно заниматься физкультурой, уделять этому не менее 50 минут в неделю и выбирать анаэробные тренировки высокой и средней интенсивности. Они не только укрепляют мышцы, но и делают организм более выносливым.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае проходит неделя здоровья для людей с инвалидностью.
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