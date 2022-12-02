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Врач Сергей Лагода: для инвалидов физическая активность жизненно необходима

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrach-sergej-lagoda-dlya-invalidov-fizicheskaya-aktivnost-zhiznenno-neobhodima
Видео канала «Кубань 24»

На Кубани завершается Неделя популяризации физической активности среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Акция приурочена к Международному дню инвалида, который отмечается 3 декабря.

В регионе прошли мастер-классы и лекции, на которых рассказали, какую нагрузку следует выбирать людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Для этой категории граждан физическая активность является жизненно необходимой. Это самый эффективный метод одновременно физической, социальной и психологической адаптации», — сказал заведующий отделением восстановительного лечения № 1 ККБ № 2 Сергей Лагода.

Специалисты рекомендуют регулярно заниматься физкультурой, уделять этому не менее 50 минут в неделю и выбирать анаэробные тренировки высокой и средней интенсивности. Они не только укрепляют мышцы, но и делают организм более выносливым.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае проходит неделя здоровья для людей с инвалидностью.

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