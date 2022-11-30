В Краснодарском крае проходит неделя здоровья для людей с инвалидностью
Общество
30.11.2022 15:00
Акцию приурочили к Международному дню инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря. По всему краю эксперты проводят лекции и мастер-классы, на которых рассказывают, какие нагрузки полезны для людей разного возраста, комплекции и физического состояния.
«Физическая активность является одним из наиболее эффективных методов реабилитации. И не только в плане восстановления каких-то физических функций, но и для укрепления воли и духа человека, способствует лучшей социализации», — сказал врач-методист краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Горячев.
Главная рекомендация от врачей — это регулярность занятий. Тогда даже небольшие физические нагрузки будут приносить пользу. И, конечно, важно проконсультироваться со специалистами. Они помогут подобрать подходящий комплекс упражнений без вреда для здоровья.
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