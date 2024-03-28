Врач Сапего объяснил, чем грозят жировые бляшки на веках

Жировые бляшки, или ксантелазмы могут быть признаком нарушения липидного обмена.

Врач-терапевт Георгий Сапего отметил, что ксантелазмы — повод обратиться к доктору. Так, при высоком содержании в крови холестерина, он может откладываться под кожей вокруг костных выступов, сухожилий, нервов или на веках.

Кроме того, высокий уровень холестерина способствует быстрому развитию атеросклероза, рассказал специалист. Он добавил, что это может привести к нарушению кровоснабжения разных органов и частей тела. Так, могут быть инфаркт, инсульт, в зависимости от расположения пострадавшей артерии — возможно омертвение обе ног или кишечника.

«Любое из этих состояний может быстро привести к смерти. А при наследственной предрасположенности к высокому холестерину инфаркт или инсульт может произойти очень рано», — предупредил терапевт.

Тем не менее эксперт отметил, что ксантомы могут возникнуть по непонятной причине — без связи с холестерином. В таких случаях они не вызывают беспокойства.

«Если причина была в высоком уровне холестерина, то под действием лекарств, снижающих уровень холестерина, ксантомы уменьшаются. Домашних способов борьбы с ксантомами не существует», — цитирует Сапего радио Sputnik.

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