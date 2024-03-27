Три фактора: врач Павлова рассказал о саркопеническом ожирении у молодежи

Саркопению, или замену мышц жировой тканью, как правило, выявляют у пожилых людей. Тем не менее в последнее время этот вид ожирения встречается и у молодых людей.

Саркопения вызвана нарушением питания, суточных ритмов и малоподвижным образом жизни, отметила врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она добавила, что три эти фактора приводят к замене мышц жировой тканью.

«Внешне это никак не проявляется. Человек стройный, у него нормальная окружность талии, вес. Но, когда берешь ручки таких девочек, они напоминают желе. Обычно это диагностируется при проведении исследований типа МРТ», — подчеркнула специалист.

По словам эндокринолога, избавиться от саркопении в молодом возрасте можно благодаря регулярной физической активности. Доктор порекомендовала выполнять небольшой ежедневный комплекс упражнений в виде отжиманий и приседаний. Кроме того, для борьбы с этим видом ожирения нужно достаточное количество белка в рационе.

«Естественно, спать нужно ложиться вовремя, потому что те, кто укладываются за полночь, всегда имеют проблемы с кортизолом, а он разрушает мышечную ткань и способствует накоплению жировой», — цитирует Павлову радио Sputnik.

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