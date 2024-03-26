Невролог Аникина рассказала, когда проблемы с памятью требуют консультации врача

Причины нарушения памяти могут быть разными — рассеянность, медлительность, забывчивость. Тем не менее такая ситуация не всегда требует медицинского вмешательства.

Врач-невролог Марина Аникина отметила, что когнитивные нарушения могут возникать из-за перенесенной инфекции. Так, после коронавируса у человека могут быть проблемы с памятью. Для восстановления всех функций мозгу требуется время.

«Там достаточно сложная система взаимодействия вируса и мозга, возникает воспаление в зоне, близкой к гиппокампу – центру хранения памяти: зрительной, тактильной, слуховой, обонятельной и даже двигательной», — отметила врач.

Нарушения памяти, рассказала специалист, могут быть связаны с тревогой, депрессией, проблемами со сном. Также забывчивость свойственна интенсивно работающему человеку.

«Допустим, конец квартала, конец года, отчетный период или экзамены, когда тратится огромное количество нервного ресурса», — подчеркнула невролог.

Кроме того, на когнитивные способности влияет и возраст. Доктор объяснила, что после 40 лет зачастую у людей развиваются соматические заболевания, которые истощают нервную систему. Она добавила, что на память влияет и гормональная перестройка у женщин.

«Мы считаем, что к 50 годам нужно обязательно хотя бы один раз сходить к нейропсихологу, потому что в это время закладывается вектор, как мы будем жить в следующие 20 лет», — посоветовала невролог.

По словам врача, если забывчивость эпизодическая и имеет понятное объяснение, то тогда ситуация не оправдывает тревоги.

«Если эти эпизоды начинают сливаться — день через день, большая часть месяца, — надо пойти к специалисту, посмотреть, что это, и постараться решить проблему, а не надеяться, что само пройдет», — цитирует Аникину радио Sputnik.

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