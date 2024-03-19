Диетолог Игнатикова назвала продукты, снижающие уровень «плохого» холестерина

Повышенное содержание такого холестерина в крови может поспособствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Неправильное питание может привести к росту содержания общего холестерина на 30%, в том числе «плохого», отметила врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова. По ее словам, липопротеины низкой плотности откладываются на стенках сосудов, способствуя развитию атеросклеротических бляшек, что приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов или инфарктов.

«Есть еще триглицериды — это насыщенные жиры, которые тоже участвуют в формировании атеросклеротических бляшек», — добавила специалист.

Врач для снижения уровня холестерина порекомендовала есть фрукты и овощи. Их должно быть в рационе не менее 400 гр в день. Содержащаяся в фруктах и овощах клетчатка сокращает всасывание пищевого холестерина в кишечнике, а растворимая клетчатка, например, пектин, уменьшает количество холестерина в крови. Также клетчатка есть в цельнозерновых крупах. Помимо этого, уровень холестерина снижают витамины группы B.

«Как минимум два раза в неделю надо включать в рацион рыбу: она содержит омега-3 жирные кислоты, которые снижают уровень триглицеридов. Следует употреблять орехи и ежедневно можно съедать по одному яйцу с желтком», — посоветовала эксперт.

По словам диетолога, накоплению «плохого» холестерина способствуют трансжиры, различные маргарины, большое количество насыщенных жиров, которые есть в сливочном масле, свином, утином, бараньем и гусином жире.

«Колбасные изделия и другие продукты переработки мяса, например, котлеты промышленного производства, тоже повышают уровень «плохого» холестерина», — отметила врач.

Елена Игнатикова подчеркнула важность питания для профилактики атеросклероза. Тем не менее она порекомендовала обратиться к врачу при повышении уровня холестерина, сообщает радио Sputnik.

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