Врач-реаниматолог из Краснодара отправился в Сирию для помощи местным жителям
Общество
10.03.2023 12:01
Госпиталь в Алеппо развернуло Министерство здравоохранения России. В ближайшее время в нем будет работать краснодарский врач-реаниматолог Алексей Завальский.
Он прибыл в Сирию в составе группы медиков Федерального центра медицины катастроф ЦСА НМХЦ им. Пирогова.
«Мечты о путешествиях потихоньку исполняются. Пусть так, но это даже интересней. Будем работать потихоньку», — написал Завальский в соцсетях.
Читайте также: врач-реаниматолог из Краснодара спасал пострадавших при землетрясении в Турции. Алексей Завальский работал в городе Кахраманмараш, который был сильно разрушен во время двух землетрясений.
Популярные новости
- Аксенов спрогнозировал досрочное завершение ремонта железнодорожной части Крымского моста
- Рейтинг городов с самыми защищенными от краж квартирами возглавил Краснодар
- Из-за взлома в эфире радиостанций Краснодарского края снова прозвучал фейк об угрозе воздушных ударов
- Провожал домой: в Краснодаре мужчина развратил 8-летнюю подругу своих детей, которая была у них в гостях
- Суд рассмотрит законность аренды земли под элитным ЖК возле Олимпийского парка в Сириусе
- Полиция проверит информацию о ребенке, вышедшем на улицу без куртки и обуви в Новороссийске