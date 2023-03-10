Врач-реаниматолог из Краснодара отправился в Сирию для помощи местным жителям

Госпиталь в Алеппо развернуло Министерство здравоохранения России. В ближайшее время в нем будет работать краснодарский врач-реаниматолог Алексей Завальский.

Он прибыл в Сирию в составе группы медиков Федерального центра медицины катастроф ЦСА НМХЦ им. Пирогова.

«Мечты о путешествиях потихоньку исполняются. Пусть так, но это даже интересней. Будем работать потихоньку», — написал Завальский в соцсетях.

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