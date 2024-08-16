Врач Разаренова рассказала о полезных свойствах арбуза

Для людей без проблем со здоровьем арбуз ― отличное дополнение к рациону.

Врач-диетолог Александра Разаренова отметила, что ягода на 92% состоит из воды, что делает ее отличным дополнением к суточной норме употребления воды. Также в арбузе находятся витамины A, C и некоторые витамины группы B, помимо этого, такие минералы, как калий и магний.

«Арбуз богат антиоксидантами, такими как ликопин, который помогает защищать клетки от повреждений», ― добавила она.

Тем не менее, по словам доктора, ряду людей арбуз противопоказан. Например, из-за содержащегося в нем натурального сахара людям с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом надо употреблять его с осторожностью. Кроме того, арбуз может вызвать аллергическую реакцию, но это редкое явление.

«Употребление больших порций арбуза может увеличивать нагрузку на органы мочевыделительной системы, а это нежелательно при заболеваниях почек», ― цитирует диетолога радио Sputnik.

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