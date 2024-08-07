Диетолог Белоусова рассказала, как правильно худеть на винограде

Калорийность винограда балансирует на грани низкой и умеренной, несмотря на высокое содержание сахара. Эта ягода подойдет как основной рацион в разгрузочные дни для худеющих. Однако такие дни не стоит проводить без консультации с врачом.

По словам диетолога, нутрициолога Анны Белоусовой, в 100 гр винограда содержится 65 ккал, что очень мало, по сравнению, например, с обычной карамельной конфетой, калорийность которой — 357 ккал на 100 г.

Однако виноград имеет высокий гликемический индекс, поэтому опасен при некоторых заболеваниях.

«Раствор сахаров и жидкости очень быстро всасывается, дает сахарный удар и требует большого «выплеска» инсулина. Поэтому при ожирении и сахарном диабете второго типа виноград рекомендуется ограничить или временно исключить из рациона», — предупредила Белоусова.

Специалист отметила, что для здоровых людей виноград безвреден. Она также порекомендовала эту ягоду для тех, кто худеет и устраивает разгрузочные дни.

«С учетом суточной потребности в 2300-2500 ккал можно себе совершенно спокойно устраивать виноградные разгрузочные дни. В медицине даже есть такое направление, как ампелотерапия — лечение виноградом», — рассказала диетолог.

По словам Белоусовой, если нет противопоказаний, половину суточной нормы винограда лучше употреблять без шкурки, чтобы не перегрузить кишечник обилием грубой клетчатки.

«Воду в такие дни не пьем, используем только, чтобы прополоскать рот, если попался очень сладкий сорт. Так мы разгружаем организм», – уточнила Анна Белоусова.

Виноградные разгрузочные дни помогут ускорить замедлившийся обмен веществ, сообщает радио Sputnik.

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