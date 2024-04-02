Врач Разаренова назвала опасные вещества в составе жевательных резинок

Сахар в составе жвачки может стать причиной развития кариеса, однако некоторые его заменители способны причинить еще больший вред здоровью.

По словам диетолога, гастроэнтеролога Александры Разареновой, сладкие жевательные резинки из-за сахара в составе могут привести к возникновению кариеса. Лучше отдать предпочтение изделиям, в составе которых есть сахарозаменители, однако некоторые из них могут быть небезопасны для организма.

«Например, аспартам вызывает споры в научном сообществе: некоторые исследования связывают его с риском развития различных нейродегенеративных и онкологических заболеваний. В ряде стран из-за предполагаемой связи с возможным развитием рака запрещен цикламат», — рассказала специалист.

Врач добавила, что такие искусственные заменители сахара, как сукралоза и ацесульфам калия, тоже могут оказать негативное влияние на здоровье.

«Хотя сукралоза считается одним из самых безопасных искусственных заменителей сахара, некоторые люди могут испытывать побочные эффекты при ее употреблении, такие как головные боли или расстройство желудка. А ацесульфам калия некоторые исследования связывают с негативным воздействием на микрофлору кишечника», — заключила Александра Разаренова.

Поэтому лучше всего делать выбор в пользу жевательных резинок, в составе которых содержатся растительные заменители сахара, сообщает радио Sputnik.

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