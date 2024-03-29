Биотехнолог Макаева рассказала, как БАДы влияют на организм

Для правильной работы организма существует унифицированный рацион питательных веществ.

По словам биотехнолога Альбины Макаевой, необходимых питательных веществ в обычной пище мало. Так, дополнением к этому унифицированному рациону выступают биологически активные добавки.

Тем не менее специалист объяснила, что назначать себе БАДы самостоятельно нельзя. Для этого следует сдать анализы, пройти обследование.

«Обратиться за консультацией к терапевту, чтобы выявить, чего на данный момент не хватает в организме, а затем к нутрициологу, чтобы подобрать конкретно вам необходимые добавки», — цитирует Макаеву RT.

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