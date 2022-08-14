Врач рассказала, сколько кусков арбуза можно есть в день без риска для здоровья
Общество
14.08.2022 12:37
В августе арбуз традиционно становится одним из популярных продуктов питания у жителей России. Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная дала рекомендации, сколько граммов арбуза нужно есть в день без вреда для здоровья.
«Можно употреблять до 500 г в день. 500 г — это два куска арбуза. Чаще всего мы употребляем гораздо больше, но если это разово, то абсолютно ничего страшного нет», — рассказала врач.
При этом Бережная призвала людей с сахарным диабетом и заболеваниями почек с осторожностью употреблять в пищу арбузы.
По словам врача, если арбузы без добавок и не изменены по структуре их можно есть всем, в том числе детям с 3 лет, сообщает RT.
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