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Врач рассказала, почему в жаркую погоду надо заставлять себя пить много воды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrach-rasskazala-pochemu-v-zharkuyu-pogodu-nado-zastavlyat-sebya-pit-mnogo-vody
Врач рассказала, почему в жаркую погоду надо заставлять себя пить много воды
Фото unsplash.com

Летом в особенности следует потреблять большое количество воды, но не все люди следят за этим.

Врач-эндокринолог Екатерина Казачкова отметила, что человеку нужно пить много воды, даже если ему это не нравится, поскольку она проводник всех метаболических процессов.

«Мы состоим на 70% из воды, и нам необходимо ежедневно получать 30 миллилитров воды на килограмм веса, то есть примерно два литра», — сообщила врач.

Специалист подчеркнула, что пить достаточное количество воды — это привычка, которую можно заиметь не только в детстве, но и будучи взрослым. Так, для это надо держать стакан с чистой водой на рабочем столе.

«Вы сами не заметите, как начнете из него пить. Ваша рука сама будет тянуться, и вы будете делать маленькие глоточки. Если вода будет перед глазами, то вы ее начнете пить, потому что организм хочет воды. Это стопроцентный совет, работает на всех», — цитирует Казачкову радио Sputnik.

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