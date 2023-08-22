Врач рассказала, можно ли «накопить» витамины за лето

Летом из-за изобилия свежих фруктов и овощей многие думают, что организм может накопить витамины на год вперед.

Однако большое количество сезонных продуктов не говорит о том, что летом и осенью не нужно принимать витамины, пояснила врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова.

«Витамины нужно принимать круглый год. Люди считают, что они летом поели фруктов и овощей и набрались витаминов на целый год. Однако почва, на которой выращивают овощи и фрукты, часто бывает обеднена — витаминов не так много, без микроэлементов и витаминных добавок не обойтись. А водорастворимые витамины через какое-то время выводятся из организма, накапливаются только жирорастворимые витамины — D, E, A. При этом у многих людей витамин D в постоянном дефиците даже летом, а он участвует во всех процессах метаболизма», — рассказала диетолог.

Для правильного подбора комплекса витаминов лучше обратиться к специалисту, продолжила врач.

«Есть универсальные составы, есть персонализированные, когда есть недостаток по определенным витаминам. Всегда лучше проходить через специалиста. Потому что бывают ситуации, когда у авитаминоза или гипервитаминоза очень стертая картина, и только доктор может понять в чем дело и назначить кмоплекс», — сказала Казачкова.

В течение всего года стоит принимать омега-3 жирные кислоты, заключила эндокринолог.

«Омега — это универсальный строитель нашей клеточной структуры, в частности клеточной стенки. А от ее качества зависит, как работают клетки. Если клеточная стенка нарушена или имеет какие-то дефекты, клетка не может исполнять свои функции и уничтожается, поэтому омега-3 кислоты нужно принимать на постоянной основе. Также нужно принимать антиоксидантные средства, например витамин E, биофлавоноиды, селен», — цитирует Екатерину Казачкову радио Sputnik.

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