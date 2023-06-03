Диетолог объяснила, почему опасно покупать овощи возле дороги

Овощи, которые продают у дорог, покупать не стоит — выхлопные газы очень токсичные, поэтому они остаются в составе овощей.

Об этом рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.

«Даже самые лучшие автомобили, у которых есть специальная защита на выхлопной трубе, все равно имеют определенную концентрацию свинца, а овощи обладают тенденцией все впитывать. И если покупка одноразовая, вероятность отравления минимальна, но, если это регулярно, токсичность будет намного выше», — объяснила диетолог.

Покупать овощи лучше в специальных магазинах, где у всей продукции есть сертификаты свежести, продолжила специалист.

«В хороших магазинах, когда стоит ящик или коробка, есть этикетка, где написано, когда, где выпущено, как доставлено, откуда привезли и так далее. Также стоит обращать внимание на качество продукта: не должно быть гнили, влажности и насекомых», — отметила Бережная.

Определить нитраты в овощах по внешнему виду не получится — для этого нудны специальные приборы, добавила врач.

«Что касается глянцевых овощей, вопрос не в нитратах, — это специальное покрытие для обработки, которое содержит парафины, чтобы овощи красиво выглядели», — цитирует Ирину Бережную RT.

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