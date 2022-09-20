Врач рассказала, что лучше добавлять в чай и кофе осенью для защиты иммунитета
В горячие напитки лучше добавлять пряности, которые увеличат их антиоксидантные свойства, сообщила врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.
По заявлению врача, имбирь, корица, кардамон, гвоздика, апельсиновые корочки и молотый перец повышают уровень иммунитета.
«Так мы сделаем напитки более полезными, согревающими, получится синергия пользы. Кроме того, добавки придадут новый вкус привычному напитку», — добавила Маргарита Арзуманян.
Гастроэнтеролог сообщила, что чай и кофе сами по себе обладают многими полезными свойствами.
«Они содержат флавоноиды и алкалоиды — вещества, которые обладают противовоспалительными свойствами, предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний, выступают как ловушки для свободных радикалов, негативно влияющих на организм, защищают мембраны клеток», — рассказала Арзуманян.
При этом диетолог отметила, что пить напитки очень горячими вредно для здоровья.
«Их температура не должна быть выше 65–70 °С, иначе они могут вызвать рак пищевода. Еще желательно, чтобы они были без сахара», — сказала специалист.
Также врач не советует добавлять в напитки мед: лучше сначала съесть одну ложку, а потом приступать к чаю или кофе, сообщает радио Sputnik.
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