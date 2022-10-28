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Врач рассказал, при какой температуре пора надевать шапку

Общество
28.10.2022 08:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrach-rasskazal-pri-kakoj-temperature-pora-nadevat-shapku
Врач рассказал, при какой температуре пора надевать шапку
Фото pxhere.com

О том, чем опасно нахождение на улице в холодную погоду без шапки, рассказала лор-врач, кандидат медицинских наук Наталия Сергеева.

По мнению многих людей, шапку надо надевать только тогда, когда приходят морозы. Однако по мнению лор-врача, шапку надо доставать из шкафа с зимними вещами задолго до нулевой температуры. Детям шапку следует носить уже при температуре воздуха +10 °C, взрослым — от +5 °C.

В случае, если дует ветер, шапку уже следует надевать при +10 °C, уверена эксперт. При этом капюшон может быть альтернативой шапке, если нет холодного ветра. В противном случае, не рекомендуется заменять шапку капюшоном.

Длинные распущенные волосы могут защищать уши, но от общего переохлаждения головы они не спасают, а это может привести к хроническим заболеваниям ушей.

«Если есть хронические инфекции или организм ослаблен, любое переохлаждение может перейти в болезнь. Естественно, менингит не возникнет, если просто ходить без шапки. Это байка из прошлого, которой запугивают детей и даже взрослых. Но на фоне переохлаждения головы возникают, в частности, и ангины, и синуситы. Может возникнуть насморк, могут пострадать уши. Часто возникают невралгии, когда продувает открытые области лица», — цитирует лор-врача радио Sputnik.

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