Врач рассказал, при какой температуре пора надевать шапку
О том, чем опасно нахождение на улице в холодную погоду без шапки, рассказала лор-врач, кандидат медицинских наук Наталия Сергеева.
По мнению многих людей, шапку надо надевать только тогда, когда приходят морозы. Однако по мнению лор-врача, шапку надо доставать из шкафа с зимними вещами задолго до нулевой температуры. Детям шапку следует носить уже при температуре воздуха +10 °C, взрослым — от +5 °C.
В случае, если дует ветер, шапку уже следует надевать при +10 °C, уверена эксперт. При этом капюшон может быть альтернативой шапке, если нет холодного ветра. В противном случае, не рекомендуется заменять шапку капюшоном.
Длинные распущенные волосы могут защищать уши, но от общего переохлаждения головы они не спасают, а это может привести к хроническим заболеваниям ушей.
«Если есть хронические инфекции или организм ослаблен, любое переохлаждение может перейти в болезнь. Естественно, менингит не возникнет, если просто ходить без шапки. Это байка из прошлого, которой запугивают детей и даже взрослых. Но на фоне переохлаждения головы возникают, в частности, и ангины, и синуситы. Может возникнуть насморк, могут пострадать уши. Часто возникают невралгии, когда продувает открытые области лица», — цитирует лор-врача радио Sputnik.
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