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Эксперт рассказал, почему сезон электросамокатов завершается при температуре воздуха 0°C

Общество
20.10.2022 12:36
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekspert-rasskazal-o-tom-pochemu-sezon-elektrosamokatov-zavershaetsya-pri-temperature-vozduha-0-c
Эксперт рассказал, почему сезон электросамокатов завершается при температуре воздуха 0°C
Фото unsplash.com

По словам руководителя общественного движения «Малый электротранспорт России» Александра Осипова, осень — не лучшее время для езды на электросамокатах.

По его словам, литий-ионные аккумуляторы электросамокатов не рассчитаны на эксплуатацию при температуре воздуха ниже 0 градусов. Они рассчитаны на температуры воздуха от +10 до +30 градусов.

«Поэтому если температура ниже нуля, то вы едете на свой страх и риск: эксплуатация при низких температурах ведет к снижению емкости аккумулятора и выходу его из строя», — сказал эксперт.

При этом во время дождя пользоваться электросамокатами также не рекомендуется. Эксперт развеял миф о том, что из-за дождя аккумулятор может взорваться, однако влага может попасть в мотор и вызвать там появление ржавчины.

«Чаще всего взрывы аккумуляторов на электросамокатах бывают связаны с тем, что пользователь туда влез и что-то нарушил. Либо был допущен брак при производстве. Или использовались дешевые аккумуляторные ячейки, что, кстати, отражается на цене», — добавил эксперт.

Он уточник, что пользоваться электросамокатом лучше в теплую и сухую погоду. При температуре, близкой к нулю, электросамокат лучше оставить дома. При этом ни в коем случае нельзя оставлять его около батареи или на балконе. Лучше хранить самокат в коридоре или на лестничной площадке, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: электросамокаты, сегвеи и гироскутеры получили статус средств индивидуальной мобильности.

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