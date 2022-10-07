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Электросамокаты, сегвеи и гироскутеры получили статус средств индивидуальной мобильности

Общество
07.10.2022 11:48
Ссылка https://kuban24.tv/item/elektrosamokaty-segvei-i-giroskutery-poluchili-status-sredstv-individualnoj-mobilnosti
Электросамокаты, сегвеи и гироскутеры получили статус средств индивидуальной мобильности
Фото пресс-службы администрации Сочи

Правительство РФ 7 октября утвердило изменения в ПДД. Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средства индивидуальной мобильности.

Максимально допустимая скорость такого транспорта должна составлять 25 км/ч. Масса электротранспорта, на котором можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

Движение электросамокатов и подобного транспорта будет регулироваться специальными дорожными знаками. Речь идет о разрешении, ограничении или запрете перемещения на таком транспорте в тех или иных зонах. Решение об их установке остается за местными властями.

При совместном передвижении пешеходы получают приоритет. Для пересечения дороги по «зебре» водители мобильного транспорта обязаны спешиваться. На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части дорог. Согласно документу, это разрешено пользователям старше 14 лет там, где максимальная скорость движения не превышает 60км/ч и разрешено движение велосипедов. Запрещено движение, остановка и стоянка на направляющих островках и островках безопасности.

Также средства индивидуальной мобильности должны быть оснащены тормозами и фарами белого и красного цвета.

Новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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