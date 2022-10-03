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Краснодарский край стал лидером по количеству аварий с участием самокатов и велосипедов

Общество
03.10.2022 12:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-stal-liderom-po-kolichestvu-avarij-s-uchastiem-samokatov-i-velosipedov
Краснодарский край стал лидером по количеству аварий с участием самокатов и велосипедов
Фото Mateusz Butkiewicz, unsplash.com

Такие данные приводит «Росгосстрах». На регион приходится 12,5% от всех страховых случаев.

Также в антирейтинг вошли Челябинская, Рязанская и Пензенская области. При этом велосипедисты попадают в ДТП гораздо чаще владельцев мопедов, скутеров и электросамокатов. Например, с начала года на электросамокаты пришлось лишь 10% заявлений на возмещение по ОСАГО. Обращения от велосипедистов составили 57,5%.

Однако, по словам экспертов, полученная статистика не позволяет выявить какие-либо серьезные закономерности между типом попавшего в ДТП транспортного средства, а также полом и возрастом водителя.

«Подавляющее большинство получателей выплаты — 85% — это мужчины. Но это не значит, что они менее внимательны на дорогах. Просто их объективно больше среди пользователей такого рода транспортных средств. Точно так же, как велосипедистов на дорогах России все еще гораздо больше, чем пользователей самокатов, сигвеев. Что касается возраста, то пострадавшие до 40 лет и старше 40 распределились практически пополам. Поэтому осторожнее и осмотрительнее при использовании такого рода транспорта стоит быть всем», — цитируют начальника управления выплат по автострахованию Александра Казимова «Известия».

Читайте также: 49% краснодарцев выступают за ограничения для электросамокатов.

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