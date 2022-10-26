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Врач рассказал о том, какие группы людей сильнее всего рискуют заразиться гриппом

Общество
26.10.2022 20:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrach-rasskazal-o-tom-kakie-gruppy-lyudej-silnee-vsego-riskuyut-zarazitsya-grippom
Врач рассказал о том, какие группы людей сильнее всего рискуют заразиться гриппом
Фото пресс-службы администрации Краснодара

О том, кто входит в группу риска и может заболеть гриппом легче всего рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По словам врача, за последние годы не зафиксировали ни одного случая тяжелого течения гриппа у вакцинированных. Перенесшие инфекционные заболевания, а таже дети, беременные женщины, пожилые после 65 лет и люди с хроническими болезнями или избыточным весом рискуют заболеть гриппом.

По словам специалиста, эффективным способом защиты от гриппа и его осложнений является вакцинация. При этом симптомы ОРВИ, гриппа и коронавируса могут быть похожи, но различия есть.

«В отличие от ОРВИ, при котором симптомы нарастают, у гриппа более короткий инкубационный период — 1-2 дня, и болезнь может начаться внезапно. Симптомы при этом более выраженные: высокая температура, озноб, ломота в теле, разбитость, кашель, слабость, иногда тошнота. При этом в отличие от ОРВИ грипп гораздо чаще приводит к серьезным осложнениям», — сказал Андрей Тяжельников.

А если у заразившегося сильно повысилась температура, появились кашель, одышка, боли в груди, слабость, головные боли, то надо срочно вызвать врача на дом. Врач предостерег от привычки «переносить болезнь на ногах» и рекомендовал соблюдать постельный режим, потому что организму требуется направить все силы на борьбу с болезнью, сообщает Радио Sputnik.

Читайте также: в Краснодаре продолжают работу мобильные пункты вакцинации от гриппа.

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