В Краснодаре продолжают работу мобильные пункты вакцинации от гриппа
Общество
19.10.2022 08:24
В будни они припаркованы на Главной городской площади и в сквере Жукова, по выходным — в парке «Солнечный остров» и Чистяковской роще.
Желающим сделать укол нужно взять с собой паспорт. Процедура бесплатная. Сделать прививку можно и в городских поликлиниках. Профилактическая кампания в крае продолжится до ноября. Иммунизацию проводят именно осенью — до сезонного распространения гриппа.
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