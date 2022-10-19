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В Краснодаре продолжают работу мобильные пункты вакцинации от гриппа

Общество
19.10.2022 08:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-prodolzhayut-rabotu-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-ot-grippa
Видео канала «Кубань 24»

В будни они припаркованы на Главной городской площади и в сквере Жукова, по выходным — в парке «Солнечный остров» и Чистяковской роще.

Желающим сделать укол нужно взять с собой паспорт. Процедура бесплатная. Сделать прививку можно и в городских поликлиниках. Профилактическая кампания в крае продолжится до ноября. Иммунизацию проводят именно осенью — до сезонного распространения гриппа.

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