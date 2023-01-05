Врач рассказал, как восстановить режим сна после новогодних праздников

В период новогодних каникул практически все нарушают режим сна и бодрствования. После праздников это может стать серьезной проблемой для тех, кто обычно просыпается на работу рано утром.

Если вставать позднее обычного на протяжении всех новогодних каникул, то при возвращении в привычный распорядок дня можно оказаться в положении человека, который резко сменил часовой пояс. Это все равно, что прилететь из Красноярска в Москву, а перед началом работы вернуться обратно. В таких условиях человек не сможет вовремя заснуть, а утром будет просыпаться с большим трудом, предупредил заслуженный врач России, сомнолог Роман Бузунов.

«Если за время новогодних праздников вы сместили свои часовые пояса, то за три дня до выхода на работу желательно начинать вставать на час раньше каждый день. Такая перестройка циркадных ритмов более или менее терпима. Она будет составлять только час в сутки. То есть надо не ложиться раньше спать, а вставать раньше», — сказал сомнолог.

Специалист добавил, что за счет раннего подъема к вечеру усилится сонливость. Это поможет постепенно восстановить привычный биологический ритм, сообщает радио Sputnik.

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