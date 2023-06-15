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Врач рассказал, как узнать «прогноз смерти»

Общество
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Врач рассказал, как узнать «прогноз смерти»
Фото freepik.com

По данным Всемирной организации здравоохранения, болезни сердца и сосудов являются самой частой в мире причиной смерти.

Например, атеросклероз — образование жировых бляшек на стенках артерий опасен отсутствием жалоб у пациента до приближения смертельного исхода. По словам врачей, именно атеросклероз является болезнью №1 в мире.

«Ее коварство заключается в том, что у человека ничего не болит до поры до времени. То есть бляшки атеросклеротические растут, сосуды сужаются, а человеку не больно, он живет как ни в чем не бывало. Но в один момент происходит инсульт, инфаркт, или формируется и отрывается тромб», — рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.

Чтобы снизить риск умереть от атеросклероза, медик посоветовал регулярно сдавать специальный анализ крови.

«С точки зрения профилактической медицины важно следить за липидограммой. Это анализ крови на соотношение «хорошего» и «плохого» холестерина», — сказал диетолог.

Эксперт добавил, что липидограмма поможет выяснить коэффициент атерогенности — вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний. Медики называют его другими словами «прогнозом смерти». Сдавать этот анализ рекомендуется раз в год с 40 лет, сообщает Радио Sputnik.

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