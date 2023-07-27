Врач рассказал, как не простудиться после дождя. Даже если он летний и теплый

Летний дождь сам по себе не может стать причиной простуды. Однако промокший человек способен заболеть, если переохладится.

По словам кандидата медицинских наук, терапевта Алексея Хухрева, промокший человек заболевает, когда быстро охлаждается.

«Это происходит при ветре, сквозняке, поскольку в такие моменты вода начинает быстро испаряться с поверхности кожи и забирать с собой тепло», — сказал врач.

Чтобы не простудиться после летнего дождя, он посоветовал быстро сменить одежду и высушить волосы.

«Главное — быстро вытереться и зайти в тепло, тогда никто не заболеет. Поэтому, если вы попали под дождь по пути на работу, где прохладно из-за кондиционера, важно переодеться в сухую одежду и высушить волосы, тогда все обойдется», — отметил Хухрев.

Чтобы быстрее согреться, также можно выпить теплого чая, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: как во время жары отличить перепады давления от теплового удара.