Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Врач рассказал, как не простудиться после дождя. Даже если он летний и теплый

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrach-rasskazal-kak-ne-prostuditsya-posle-letnego-dozhdya
Врач рассказал, как не простудиться после дождя. Даже если он летний и теплый
Фото пресс-службы администрации Сочи

Летний дождь сам по себе не может стать причиной простуды. Однако промокший человек способен заболеть, если переохладится.

По словам кандидата медицинских наук, терапевта Алексея Хухрева, промокший человек заболевает, когда быстро охлаждается.

«Это происходит при ветре, сквозняке, поскольку в такие моменты вода начинает быстро испаряться с поверхности кожи и забирать с собой тепло», — сказал врач.

Чтобы не простудиться после летнего дождя, он посоветовал быстро сменить одежду и высушить волосы.

«Главное — быстро вытереться и зайти в тепло, тогда никто не заболеет. Поэтому, если вы попали под дождь по пути на работу, где прохладно из-за кондиционера, важно переодеться в сухую одежду и высушить волосы, тогда все обойдется», — отметил Хухрев.

Чтобы быстрее согреться, также можно выпить теплого чая, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: как во время жары отличить перепады давления от теплового удара.

Статьи
Рак почки: причины, симптомы, лечение
Рак почки: причины, симптомы, лечение
Крыжовник: чем полезен и кому нельзя
Крыжовник: чем полезен и кому нельзя
Как считать? Сколько воды нужно пить в день и почему
Как считать? Сколько воды нужно пить в день и почему
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 июля
Психолог рассказала, как справиться с панической атакой
Психолог рассказала, как справиться с панической атакой
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях