Опасное лето: как во время жары отличить перепады давления от теплового удара

Физическая активность и нехватка воды во время жары могут стать причиной резких скачков артериального давления.

Люди, испытывающие проблемы с артериальным давлением, в жаркий период должны внимательнее относиться к своему состоянию, отметил врач-терапевт Алексей Хухрев. Если человек трудится в жару и забывает употреблять достаточное количество воды, то давление может как вырасти, так и упасть. Это зависит от индивидуальных особенностей организма.

«Тут есть ряд заметных симптомов. При повышении давления человека обычно бросает в жар, лицо краснеет, сердце начинает быстро колотиться и возникает ощущение тошноты. Если давление снижается во время жары, то человек становится похож на вялую муху», — сказал Хухрев.

Однако вызвать подобные симптомы может не только резкое изменение артериального давления, но и тепловой удар. По словам врача, при недомогании сразу нужно измерить давление и температуру тела.

«Если у человека температура +40 °С, а давление низкое, то это тепловой удар. Исходя из этих показателей и надо решать, как помочь организму», — заключил специалист.

При резком изменении артериального давления, как и при тепловом ударе, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, цитирует врача радио Sputnik.

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