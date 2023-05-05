Врач рассказал, как не отравиться на майских праздниках

Следует с большим вниманием относиться к выбору продуктов и их хранению, предупредил врач-терапевт, диетолог Филипп Кузьменко.

Диетолог сообщил, что все продукты белого цвета лучше есть первыми, так как они быстро портятся, особенно если стоят на солнце, например, кефир, майонез и творожные кондитерские изделия.

«Если вы берете майонезный салат на пикник, его нельзя хранить вне холодильника, потому что это жирная, благоприятная среда для развития абсолютно всех бактерий», — предупредил эксперт.

Также он посоветовал опираться на обоняние, так как рецепторы легко определят тухлый запах. По его словам, даже при слабых сомнениях следует избавиться от потенциально испорченной еды.

«Конечно, бывает, что продукт уже испортился, но внешне выглядит нормально, и вкус у него тоже нормальный. Поэтому всегда обращайте внимание на сроки годности и условия хранения», — предостерег врач.

Кроме того, в случае отравления врач порекомендовал пить большое количество воды, чтобы не довести организм до состояния обезвоживания.

«Отравление длится, как правило, сутки, обычно картина выглядит так: пик – три-пять часов, а потом болезнь идет на убывание. Если рвота не останавливается, появилась острая боль в животе, вам становится хуже и вы испуганы, надо вызывать скорую помощь», — цитирует Филиппа Кузьменко радио Sputnik.

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