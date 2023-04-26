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Терапевт рассказал, кому необходимо отказаться от употребления колбас

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/terapevt-rasskazal-komu-neobhodimo-otkazatsya-ot-upotrebleniya-kolbas
Терапевт рассказал, кому необходимо отказаться от употребления колбас
Фото Paola Vasquez, pexels.com

Колбаса вредна для здоровья из-за высокого содержания канцерогенов, соли и насыщенных жиров. Некоторым категориям людей нужно отказаться от ее употребления, чтобы избежать риски для здоровья, уверен врач-терапевт Георгий Сапего.

«Колбасы лучше избегать людям с повышенным артериальным давлением, заболеваниями сердца и сосудов. От такого продукта у них увеличится риск инсульта или инфаркта. Детям раннего возраста тоже лучше не давать колбасу, так как в ней много химии и могут быть микробы», — рассказал он.

Врач добавил, что колбасу также не рекомендуется употреблять в пищу людям на химиотерапии и беременным из-за риска возникновения инфекций.

По его словам, высокое содержание соли в колбасе вызывает повышение артериального давления, а наличие насыщенных жиров увеличивает число холестерина в крови. Кроме того, колбасы содержат канцерогены, что повышает риск развития онкологических заболеваний, сообщает радио Sputnik.

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