Диетолог предупредила о риске набрать лишний вес из-за поздних завтраков

Утренний прием пищи очень важен, так как настраивает метаболизм организма на весь день, уверена доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

«Если отсрочить завтрак, то снизится скорость обмена веществ. Если человек ничего не съел утром, то его организм начнет экономить энергию, скорость метаболизма весь день будет низкой и появится тенденция к набору массы тела», — рассказала она.

По словам диетолога, самое идеальное время для завтрака — в течение первого часа после пробуждения. Это поможет правильно настроить метаболизм на весь день. При хорошем обмене веществ организм сможет лучше распределить энергию, полученную от пищи, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: диетолог рассказала, какие продукты рекомендуется есть перед сном. По ее мнению, вечером лучше всего употребить в пищу продукты, которые не спровоцируют поднятие уровня глюкозы в крови.