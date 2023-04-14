Диетолог предупредила о риске набрать лишний вес из-за поздних завтраков
Утренний прием пищи очень важен, так как настраивает метаболизм организма на весь день, уверена доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
«Если отсрочить завтрак, то снизится скорость обмена веществ. Если человек ничего не съел утром, то его организм начнет экономить энергию, скорость метаболизма весь день будет низкой и появится тенденция к набору массы тела», — рассказала она.
По словам диетолога, самое идеальное время для завтрака — в течение первого часа после пробуждения. Это поможет правильно настроить метаболизм на весь день. При хорошем обмене веществ организм сможет лучше распределить энергию, полученную от пищи, сообщает радио Sputnik.
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