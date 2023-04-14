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Диетолог предупредила о риске набрать лишний вес из-за поздних завтраков

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dietolog-predupredila-o-riske-nabrat-lishnij-ves-iz-za-pozdnih-zavtrakov
Диетолог предупредила о риске набрать лишний вес из-за поздних завтраков
Фото pxhere.com

Утренний прием пищи очень важен, так как настраивает метаболизм организма на весь день, уверена доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

«Если отсрочить завтрак, то снизится скорость обмена веществ. Если человек ничего не съел утром, то его организм начнет экономить энергию, скорость метаболизма весь день будет низкой и появится тенденция к набору массы тела», — рассказала она.

По словам диетолога, самое идеальное время для завтрака — в течение первого часа после пробуждения. Это поможет правильно настроить метаболизм на весь день. При хорошем обмене веществ организм сможет лучше распределить энергию, полученную от пищи, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: диетолог рассказала, какие продукты рекомендуется есть перед сном. По ее мнению, вечером лучше всего употребить в пищу продукты, которые не спровоцируют поднятие уровня глюкозы в крови.

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