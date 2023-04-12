Диетолог рассказала, какие продукты рекомендуется есть перед сном

Человек не должен хотеть есть поздним вечером при правильном пищевом поведении. Если перед сном хочется есть, то нужно пересмотреть дневной рацион, считает член Российского союза нутрициологов, врач-диетолог Александра Разаренова.

Она отметила, что метаболизм замедляется в ночное время, поэтому вечером нужно ограничить прием пищи, чтобы организм не тратил силы на переваривание. Перед сном нужно отказаться от высокоуглеводной пищи из-за колебания уровня глюкозы. К ней относится не только сладкое, но и макароны, крупы, фастфуд и крахмалистые овощи. Эти продукты быстро повышают уровень глюкозы в крови. При этом организм не нуждается в таком количестве «быстрой» энергии во время сна. Ее излишки превратятся в лишние килограммы.

По мнению диетолога перед сном лучше всего употребить в пищу продукты, которые не спровоцируют уровень глюкозы в крови.

«К таким продуктам мы можем отнести костный бульон, несколько кусочков говяжьего, телячьего, бараньего языка, орехи: пекан, грецкие, миндаль, бразильский, макадамия, кедровые орехи. Можно взять тыквенные или конопляные семечки, куриные или перепелиные яйца, авокадо», — рассказала Разаренова.

Она добавила, что перед сном также рекомендуется выпить травяной чай, сообщает радио Sputnik.

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