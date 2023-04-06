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Без лишнего веса: диетолог рассказала, в какое время лучше всего завтракать

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bez-lishnego-vesa-dietolog-rasskazala-v-kakoe-vremya-luchshe-vsego-zavtrakat
Без лишнего веса: диетолог рассказала, в какое время лучше всего завтракать
Фото pxhere.com

По словам врача-диетолога, поздний завтрак может способствовать быстрому набору веса. Также это может привести к нарушению метаболизма.

«Клинические исследования показали, что люди, которые завтракают поздно, склонны к набору массы тела. Они имеют более высокий риск развития различных метаболических заболеваний вроде сахарного диабета», — рассказала врач-диетолог Татьяна Жаровская.

По ее словам, здоровье человека и его фигура находятся в зависимости от режима питания.

«Организм живет по своим биологическим часам. Когда быстрее переваривается пища или когда нам лучше спать – это все привязано к биологическим часам», — отметила она.

Согласно данным ученых, наиболее подходящий для завтрака интервал времени — с 5 до 8 утра.

«Это то время, когда органы пищеварения максимально включены и готовы к работе», – цитирует Жаровскую радио Sputnik.

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