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«Не есть после шести»: диетолог рассказала о возможных рисках из-за больших перерывов в приемах пищи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ne-est-posle-shesti-dietolog-rasskazala-o-vozmozhnyh-riskah-iz-za-bolshih-pereryvov-v-priemah-pishhi
«Не есть после шести»: диетолог рассказала о возможных рисках из-за больших перерывов в приемах пищи
Фото freepik.com

По словам врача-диетолога, длительные перерывы в приеме пищи, например, связанные с желанием похудеть, могут негативно повлиять на организм.

Интервалы между приемами пищи, превышающие 12 часов, вредны для здоровья, считает врач-диетолог Анна Белоусова.

«Если не есть более 12 часов, то начнутся очень неблагоприятные колебания уровня глюкозы в крови», — рассказала врач.

Она напомнила, что глюкоза — основной питательный элемент для многих клеток организма.

«Прежде всего для клеток головного мозга. Резкие колебания глюкозы в крови сначала будут проявляться в виде нарушения настроения, а дальше могут наступить органические последствия. Нельзя допускать длительных периодов «голодной крови»», – предупредила Белоусова.

В связи с этим врач не советует делать длительные перерывы в приемах пищи даже тем людям, кто хочет похудеть.

«Если вы поели в шесть вечера и до утра отказались от еды, то получается очень длительный период «голодной крови». Даже если вы позавтракаете в шесть утра, то это все равно будет 12 часов без еды», — уточнила диетолог.

По ее словам, такой отрезок времени без пищи организм не может переносить без вреда. Поэтому есть по вечерам можно. Однако, диетолог посоветовала употреблять на ночь легкую и некалорийную пищу. Например, творог, сообщает радио Sputnik.

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