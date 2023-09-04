Врач рассказал, из-за чего можно отравиться съедобными грибами

Даже подосиновики, лисички и другие съедобные грибы могут приобретать опасные свойства, если растут в неблагоприятной среде.

Собирать грибы стоит лишь при полной уверенности в их безопасности. Среди них есть множество видов, имеющих ядовитых «двойников», которых нельзя употреблять в пищу, рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

«Скажем, человек плохо знает лес, в первый раз идет за грибами и скачал приложение для их распознавания. Он может, например, перепутать галерину окаймленную с опятами, это довольно просто сделать. Галерина окаймленная — носитель аматоксина. Это один из самых мощных ядов грибного происхождения, который может привести к летальному исходу», — предупредил врач.

Кроме того, даже съедобные грибы могут приобрести опасные свойства, если растут рядом с такими объектами, как свалка, мусорный полигон, склад горюче-смазочных материалов или автомойка. Употребление таких грибов приводит к отравлению, поэтому нужно заранее изучить местность, где планируется тихая охота.

«Опасными могут быть и нормальные съедобные грибы: белые, подосиновики, лисички. Это происходит потому, что плодовое тело — концентрат того, что гриб насобирал в себя из почвы, а грибница может занимать до гектара», — объяснил Алексей Водовозов.

Также важно правильно обработать содержимое корзинки после похода в лес, чтобы избежать болезней, вызванных опасными бактериями.

«При обработке грибов главное — тщательно удалить с них всю почву. Кроме того, в обязательном порядке нужно обрабатывать грибы в те же сутки, когда вы их собрали. Можно, например, сразу их пожарить», — добавил токсиколог.

Грибы также можно засолить или замариновать грибы, поскольку высокую концентрацию соли и высокую кислотность среды бактерии не выдерживают, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: Краснодарский край вошел в топ-10 самых грибных регионов России.