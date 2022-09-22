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Врач рассказал, что нужно делать при вирусной слабости

Общество
22.09.2022 08:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrach-rasskazal-chto-nuzhno-delat-pri-virusnoj-slabosti
Врач рассказал, что нужно делать при вирусной слабости
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Человек долгое время может ощущать слабость после COVID-19 или другого вирусного заболевания. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев дал советы, как лучше реагировать на такое состояние.

«После болезни ресурсы организма ограничены, поэтому может ощущаться усталость и слабость. Если подстегивать себя с помощью кофе и энергетиков, то большого прироста сил получить не удастся, поскольку энергия не берется из воздуха. Подобные способы взбодриться будут давить на организм», — сообщил врач.

По его словам, «вирусная слабость» проходит сама собой. Скорость выздоровления зависит от заболевания.

«Отличие COVID-19 от обычных острых респираторных заболеваний в том, что процесс восстановления после него идет медленно, муравьиными шагами, но он все равно идет», — добавил Хухрев.

Он подчеркнул, что «вирусная слабость» должна пройти максимум за месяц. Если недомогание сохраняется дольше, то стоит обратиться за помощью к врачу, сообщает радио Sputnik.

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