Врач Продеус объяснил, как отличить простуду от осенней аллергии

Аллергия может возникнуть в любое время года. Осенью зачастую в качестве аллергена выступает плесень, которая распространяется на опавших листьях.

Врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус назвал основные проявления аллергии — красные глаза, насморк, заложенный нос. При простуде часто наблюдают повышенную температуру, общий дискомфорт и ломоту в суставах.

«При аллергии температура бывает крайне редко», — рассказал специалист.

Кроме того, по словам иммунолога, отличить простуду от аллергии можно по выделениям из носа.

«При аллергии из носа течет жидкая «водичка». При инфекциях выделения чаще всего бывают беловато-желтоватыми или желтовато-зеленоватыми», — объяснил доктор.

Также врач посоветовал обратиться к специалисту, в случае слезотечения, покраснения глаз, а также выраженной заложенности носа, сообщает радио Sputnik.

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