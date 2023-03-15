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Врач предупредил о начале весеннего обострения у людей с психическими заболеваниями

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vrach-predupredil-o-nachale-vesennego-obostreniya-u-lyudej-s-psihicheskimi-zabolevaniyami
Врач предупредил о начале весеннего обострения у людей с психическими заболеваниями
Врач предупредил о начале весеннего обострения у людей с психическими заболеваниями

Весна является сложным периодом не только для людей, имеющих психиатрические диагнозы, но и для тех, кто находится рядом с ними. В этом время года нужно быть внимательнее и осторожнее при нахождении в общественных местах, уверен врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

По его словам, весной люди с психическими заболеваниями сталкиваются не только с обострением тревожных расстройств, но также и с бредовыми идеями и галлюцинациями. Поэтому некоторые из них могут быть опасны для окружающих.

«Обычно такие пациенты заметны, потому что они начинают видеть то, чего не видят другие, могут разговаривать с невидимыми собеседниками. Излишний эмоциональный накал, активная жестикуляция, изменение тембра голоса человека с диагнозом – тоже повод насторожиться», — рассказал Фомин.

При этом он отметил, что большинство людей с психопатологическими диагнозами не опасны для окружающих. Обострение тревожности или депрессии чаще всего незаметны для других людей, сообщат радио Sputnik.

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