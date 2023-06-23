Врач предупредил дачников об опасностях работы в саду и огороде

Терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, что работа в огороде и даже нахождение на природе — могут привести к смертельно опасным инфекциям.

Алексей Хухрев отметил, что есть большой риск заразиться опасными инфекциями через почву, например, столбняком и токсоплазмозом.

«Споры столбняка находятся в земле. Если человек будет копаться в огороде и наколется на какой-нибудь ржавый гвоздь, при загрязненной ране есть риск заразиться. Через землю также можно заразиться токсоплазмозом, если на вашем участке гуляют соседские или дикие кошки. Они могут быть переносчиками инфекции, и если соприкоснуться с их экскрементами голыми руками, а затем потрогать лицо или слизистую, этого достаточно, чтобы заболеть», — пояснил врач.

Вследствие этого он рекомендовал работать в перчатках и не пренебрегать личной гигиеной.

Кроме того, при контакте с непривитой собакой и диким животным — есть шанс заразиться бешенством.

«Хозяева не всегда прививают собак от бешенства, особенно если это дворовые животные. Если вас укусили, нужно сразу начинать прививаться от бешенства. От заражения до смерти у собаки обычно проходит 11 дней. Если есть возможность наблюдать за укусившим животным и к пятому-шестому уколу оно еще живо, можно прекращать вакцинацию. Если нет, лучше сделать полную серию прививок», — рассказал терапевт.

Специалист предупредил, что бешенство встречается не только у собак, но и у лис, ежей, и белок. Он добавил, что если на участок пришло дикое животное, которое не боится вас, то его нужно сторониться, так как оно может укусить.

Также Алексей Хухрев напомнил и об опасности, которую несут клещи.

«Клещи — наше все, в Центральной России они могут оказаться заражены боррелиозом, реже — клещевым энцефалитом, это больше сибирская история. Если вас укусил клещ, наблюдайте за самочувствием, при появлении признаков заболевания обращайтесь к врачу. Если клещ просто прополз по коже, и вы его сняли, вы ничем не заразитесь», — цитирует врача радио Sputnik.

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