Диетолог рассказала, какие продукты защищают от ультрафиолета

Врач-диетолог Татьяна Залетова считает, что солнечные лучи могут быть опасными. Она назвала продукты, уменьшающие негативное воздействие ультрафиолета.

Специалист порекомендовала есть фрукты и овощи, содержащие пигмент ликопин, чтобы защитить организм от воздействия излучения этого спектра.

«Ликопин — это пигмент, который содержится в некоторых фруктах и овощах, придавая им привлекательный яркий цвет. Это предшественник витамина А, выполняющий немного другие функции — в растениях он защищает ткани от солнечного света. Точно такое же воздействие ликопин будет оказывать и на человека, если употреблять продукты, которые содержат это вещество», — пояснила врач.

Также она добавила, что пигмент защищает клетки от свободных радикалов, будучи сильным антиоксидантом. По ее словам, помимо борьбы с негативным воздействием ультрафиолета, ликопин поборется и с окислительным стрессом. Кроме того, пигмент особенно полезен людям с повышенным риском развития рака кожи и большим количеством родинок.

«Чтобы получить максимальный защитный эффект, нужно 5-10 мг ликопина, это примерно 3 кг помидоров. Столько съесть мы не сможем. Но чтобы хоть как-то усилить защиту от вредного воздействия солнечных лучей, необходимо ежедневно съедать 100-250 г богатых ликопином фруктов или овощей. С этой точки зрения полезна томатная паста, которая за счет большой концентрации помидоров обладает высоким содержанием ликопина», — рассказала Татьяна Залетова.

Диетолог назвала продукты, богатые ликопином, среди них — гуава, арбуз, перец, шиповник, помидоры, папайя, хурма и красные грейпфруты, сообщает радио Sputnik.

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