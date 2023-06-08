Иммунолог предупредил об опасности тополиного пуха в крупных городах

Сейчас в России отцветают тополя, разбрасывая свои семена. Тополиный пух может попасть в дыхательные пути и вызвать у человека ларингоспазм или даже бронхоспазм, уверен врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Сам по себе тополиный пух — это инертное вещество, волокна целлюлозы, той же ваты, которая окружает тополиное семечко. Но он может перемещаться по воздуху на большие расстояния, попадать в дыхательные пути и вызывать их механическое раздражение», — рассказал он.

По словам врача, в крупных городах тополиный пух может поглощать и переносить пыльцу растений и вредные вещества, в том числе от автомобильных выхлопов. Пух хорошо абсорбирует пыльцу других растений, которая при попадании в дыхательные пути может вызвать аллергическую реакцию.

Для защиты от тополиного пуха Болибок посоветовал носить медицинскую маску при выходе на улице. Это самый дешевый и простой способ защиты организма от попадания пыльцы и грязи, сообщает радио Sputnik.

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