Биолог предупредила о вреде тяжелых металлов, содержащихся в продуктах питания

Тяжелые металлы можно обнаружить как в животной, так и в растительной пище человека. Эти токсичные вещества в высоком содержании опасны для здоровья, сообщила биолог Ольга Багрянцева.

По ее словам, среди тяжелых металлов, которые можно найти в продуктах питания, наиболее опасны свинец, ртуть и кадмий.

«Кадмий в первую очередь приводит к патологическим изменениям в почках. При накоплении этого металла в организме поражается также нервная система, нарушается обмен веществ. Хроническое отравление кадмием приводит к анемии и разрушению костей», — рассказала биолог.

Специалист добавила, что свинец обладает гемо- и нейротоксическим действием, поэтому негативно влияет на умственный потенциал детей. Токсичные скопления ртути в организме могут привести к тяжелым поражениям почек.

Багрянцева призвала людей не собирать грибы и ягоды, растущие возле автомобильных дорог. По ее словам, в них содержится большое количество свинца из-за проезжающих рядом автомобилей, сообщает радио Sputnik.

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