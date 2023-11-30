Врач Петрова рассказала об опасных мифах похудения

Чрезмерная борьба с лишним весом может привести к дополнительному весу и серьезным проблемам со здоровьем.

Врач-эндокринолог Ирина Петрова отметила, что переедание так же опасно, как и недоедание. Так, когда в рационе отсутствуют белки, полезные жиры, сложные углеводы, обеспечивающие энергию, спокойствие, предотвращающие выработку кортизола, поддерживающего избыточный вес и высокий уровень инсулина, то у человека возникает тяга к сладкому. Кроме того, после такого жесткого похудения — вес будет набираться быстрее, чем до диеты.

«Наш организм запрограммирован на набор веса. Когда мы модифицируем образ жизни, вес снижается, но постепенно. А как только человек получает неограниченный доступ к еде, он набирает вес намного быстрее, чем худел», — подчеркнула специалист.

Еще одно заблуждение врач связывает с представлением об особом влиянии некоторых продуктов на вес. По ее словам, питание должно быть сбалансированным.

«Конечно, сахар и выпечка действительно не являются полезными продуктами, и от них лучше отказываться», — предостерегла эксперт.

Третьим мифом для худеющих Петрова назвала представление, что ожирение не вредит здоровью. Так, бодипозитив хорош для психики, но опасен для здоровья, поскольку избыточный жир приводит к развитию сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, свыше десяти видов рака, а также становится причиной бесплодия.

«Четвертый миф — что животик у мужчины связан с возрастными изменениями, что это «признак авторитета». Но это «могила» для тестостерона. При дефиците тестостерона у мужчины может возникнуть гипертония, импотенция, может ухудшиться память, снизиться скорость принятия решений», — цитирует Ирину Петрову радио Sputnik.

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