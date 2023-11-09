Терапевт Драпкина рассказала об опасности синдрома «чая с бутербродом»

Под этим термином обозначают особую форму недоедания, которая часто возникает у пожилых людей при невозможности или нежелании полноценно готовить себе еду.

Рацион, который состоит в основном из продуктов, не требующих приготовления, например, чая с бутербродами или крекерами, может стать причиной обмороков, снижения иммунитета, хрупкости костей и слабости, предупредила заслуженный врач РФ, академик РАН, терапевт Оксана Драпкина.

«Синдром «чая с бутербродом» — это не просто нежелание есть, а сложное переплетение физиологических, социальных и психологических проблем, которые с возрастом только усиливаются», — отметила врач в своем Telegram-канале.

Она посоветовала при необходимости обратиться к врачу-диетологу по вопросу приема поливитаминных комплексов и специализированного питания. Также важно периодически напоминать близким о необходимости добавлять в рацион фрукты, овощи и орехи, сообщает телеканал «360».

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