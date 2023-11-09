Врач Продеус назвал частую причину истощения детской иммунной системы

В сезон ОРВИ иммунитет ребенка может дать сбой, если параллельно с учебой переборщить с другими активностями — занятиями в кружках и секциях.

По словам иммунолога Андрея Продеуса, сезон распространения респираторных вирусных инфекций совпадает с интенсивными занятиями в школе. При этом, помимо основной учебы, дети обычно посещают творческие и спортивные кружки, секции, ходят в театры и музеи. Такой ритм жизни может привести к сбоям в иммунной системе ребенка.

«Напряженный график часто является причиной хронического стресса. Стресс, в свою очередь, истощает иммунную систему, снижая не столько количество иммунных клеток, сколько качество их работы», — рассказал врач.

Иммунолог подчеркнул, что спортивная или творческая активность во внеурочное время определенно необходима, чтобы отвлечься от школьной рутины. Однако важно соблюдать меру и вовремя заметить первые признаки переутомления.

«Например, если ребенок перестает получать удовольствие от тех занятий, которые ему раньше нравились. Если он долго засыпает и с трудом просыпается, начинает терять концентрацию и способность переключаться в вечернее время. Если появляется быстрая утомляемость», — объяснил Андрей Продеус.

Важно заметить эти признаки заранее, чтобы не переутомлять организм. Ведь восстановиться после болезни сложнее, чем ее предотвратить, приводит слова медика радио Sputnik.

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